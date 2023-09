Evonik: Erwartetes Kursziel liegt bei 20,40 EUR mit +12,80% Potenzial

Am gestrigen Handelstag legte Evonik um +1,29% zu und erreichte damit insgesamt eine positive Entwicklung von +1,94% in der vergangenen Woche. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 20,40 EUR liegt. Das würde ein mögliches Potenzial von +12,80% eröffnen. Währenddessen sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und sieben weitere als Kaufempfehlung. Neun Experten empfehlen “Halten”. Nur drei Analysten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.