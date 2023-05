Evonik: Analysten sehen Kursziel bei 22,44 EUR - Potenzial von +16,12%

Die Aktie von Evonik hat gestern am Finanzmarkt einen leichten Rückgang von -0,85% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie jedoch ein Plus von +0,89% erzielen. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 22,44 EUR liegt.

• Am 10.05.2023 lag die Entwicklung der Evonik-Aktie bei -0,85%

• Das mittelfristige Kursziel für Evonik beträgt 22,44 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,56

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das Kurspotenzial in Höhe von +16,12% tatsächlich erreicht werden können Investoren davon profitieren.

Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere sich optimistisch aber nicht euphorisch zeigen (“Kauf”), bleiben zehn weitere neutral (“halten”). Vier Analysen empfehlen sogar...