Evonik: Analysten sehen Kurspotenzial von 25,82%

Die Aktie des deutschen Spezialchemiekonzerns Evonik wurde laut Analysten unterbewertet und weist ein erhebliches Kurspotenzial auf. Das aktuelle Kursziel von Evonik beträgt 22,44 EUR.

Am Finanzmarkt konnte die Aktie am Vortag um +0,48% zulegen. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten zum mittelfristigen Kursziel beläuft sich auf 22,44 EUR mit einem potentiellen Anstieg von +25,82%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach einer schwachen Kursentwicklung in den letzten Tagen.

Dennoch raten sechs Analysten dazu die Aktie zu kaufen und sieben weitere geben eine optimistische Kaufempfehlung ab. Eine neutrale Einstellung vertreten neun Experten während vier andere Analysisten empfehlen die Verkaufsoption. Im Ganzen sind jedoch rund +50,00% der Wirtschaftsexperten noch immer verhältnismäßig...