Evonik: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,11% - Kursziel bei 20,40 EUR

Die Aktie von Evonik verzeichnete gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Verlust von -1,22%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Aktienkurs um insgesamt -1,36%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten das mittelfristige Kursziel für die Evonik-Aktie bei 20,40 EUR. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +20,11%. Dieses Potenzial wird jedoch nicht von allen geteilt und einige Analysten bewerten die jüngste Abwärtstendenz skeptisch.

Laut aktuellen Bewertungen gibt es sechs starke Kaufempfehlungen und sieben Kaufempfehlungen für die Evonik-Aktie. Neun Experten empfehlen ein Halten der Aktienposition. Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,71. Insgesamt zeigt sich...