Evonik: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,57% - Kursziel bei 20,40 EUR

Die Evonik-Aktie verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +1,11%. In der vergangenen Handelswoche lag das Ergebnis jedoch bei -0,97%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hinweist. Trotzdem sind viele Bankanalysten überzeugt und bewerten die Aktie von Evonik positiv.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel laut Experten 20,40 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +14,57%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem neutralen Trend der letzten Tage.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,54 unverändert. Derzeit empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und sieben setzen auf ein optimistisches “Halten”. Acht weitere Experten positionieren sich eher neutral mit einem “Halten”-Rating. Fünf Analysten raten zum Verkauf. Somit liegt...