Evonik: Analysten sagen +14,45%

Gemäß Bankanalysten bleibt die Aktie von Evonik unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 20,40 EUR. Die Experten behalten somit ihr bisheriges Guru-Rating von 3,64.

Gestern legte der Wert der Evonik-Aktie an den Finanzmärkten um 0,00% zu. Insgesamt fielen jedoch in den letzten fünf Handelstagen – also eine ganze Woche – die Ergebnisse auf -0,17%. Der Markt scheint daher neutral zu sein und zeigt keine klaren Signale.

Mit dem aktuellen Kursziel von 20,40 EUR versprechen sich Analysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Potenzial für Investoren in Höhe von +14,45%. Allerdings teilen nicht alle Fachleute diese Meinung nach der jüngsten Kursschwankungen mit einem neutralen Trend.

Zum Beispiel sind sechs Analysten zutiefst überzeugt vom Kauf dieser Aktie. Sieben andere halten sie für optimistisch aber nicht euphorisch und...