Evonik: Analysten prognostizieren Kursziel von 20,40 EUR

Die gestrige Entwicklung der Aktie von Evonik am Finanzmarkt zeigt ein Plus von +0,49%, was sich mit den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage auf -0,60% summiert. Der Markt scheint aktuell neutral gestimmt zu sein.

Allerdings sind die Bankanalysten einer anderen Meinung und sehen Evonik als unterbewertet an. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR und eröffnet Investoren somit ein Potenzial von +11,51%. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating bestätigt.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sieben als Kauf einschätzen, halten sich acht Experten neutral. Lediglich fünf Analysten raten zum Verkauf der Aktie.

Insgesamt betrachtet ist mehr als die Hälfte aller befragten Bankanalysten optimistisch für eine weitere Entwicklung des Unternehmens.