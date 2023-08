Evonik: Analysten erwarten Kurspotenzial von +15,88% - Kursziel 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Aktienkurse des Chemieunternehmens Evonik (ISIN: DE000EVNK013) haben in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -3,56% aufgewiesen. Am gestrigen Tag sank der Wert um weitere -0,34%. Diese Entwicklung wirkt sich negativ auf die Stimmung am Markt aus.

Doch wie stehen die Analysten zu dem Unternehmen? Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel bei 20,40 EUR. Sollte diese Einschätzung zutreffen, liegt das Potenzial bei +15,88%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 6 Analysten einen Kauf und 7 eine optimistische Halteposition (Rating “Kauf”). 8 Experten bewerten das Unternehmen mit “Halten” und nur noch 5 empfehlen einen Verkauf. Der Anteil der Optimisten unter ihnen beläuft sich somit auf +50%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...