Evonik: Aktueller Kurs nahe am wahren Zielwert von 20,40 EUR

Die gestrige Handelsentwicklung hat der Evonik-Aktie ein Plus von +0,19% beschert. Insgesamt konnte in den vergangenen fünf Handelstagen eine positives Ergebnis von +1,65% erreicht werden. Die Stimmung am Markt ist demnach recht optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Evonik-Aktie liegt im Durchschnitt derzeit bei 20,40 EUR und bietet somit ein Potenzial von +12,58%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt 25 Experten empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und sieben bewerten sie als kaufenswert mit einer eher optimistischen Haltung. Neun weitere Fachleute halten sich neutral zu Evoniks Wertpapier und drei raten zum Verkauf – damit sind immerhin noch mehr als die Hälfte (+52%) aller Analysestimmen positiv eingestellt.

Ein weiterer...