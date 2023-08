Evonik: Aktueller Kurs - 20,40 EUR laut Analysten

Die gestrige Entwicklung von Evonik an der Börse zeigt ein Minus von -1,20%, was sich in der Summe für die letzte Woche auf einen Verlust in Höhe von -3,36% beläuft. Der Markt erscheint aktuell pessimistisch.

Dennoch schätzen Bankanalysten den wahren Wert der Evonik-Aktie höher ein und geben als mittelfristiges Kursziel 20,40 EUR an. Dies entspricht einem Potenzial von +15,48%. Von insgesamt 26 Experten empfehlen immer noch mehr als die Hälfte (50%) einen Kauf oder eine starke Kaufempfehlung.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,54 unverändert positiv.