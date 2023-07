Evonik: Aktuell unterbewertet - Kursziel 21,42 EUR

Die Aktie von Evonik hat gestern um +4,24% an Wert gewonnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,09%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein. Doch wie sehen die Analysten die Entwicklung?

Das mittelfristige Kursziel für Evonik liegt bei 21,42 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, eröffnet sich ein Potenzial von +21,05% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 6 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 7 setzen das Rating auf “Kauf”, jedoch ohne Euphorie. 9 Experten sehen Evonik als “halten” eingestuft und nur noch 4 sprechen sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58.

Zusammengefasst ist evoniks aktueller Mittelwertkursziel laut Bankanalysten bei €21.42