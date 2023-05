Evonik: Aktuell nicht richtig bewertet, Kursziel bei 22,44 EUR

Die Evonik-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt weit über dem aktuellen Wert mit einer Differenz von +15,31%.

• Am 12.05.2023 legte die Evonik-Aktie um +0,18% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 22,44 EUR

• Guru-Rating verbleibt auf 3,56

Gestern konnte ein Plus von +0,18% am Finanzmarkt für die Evonik-Aktie verbucht werden. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage ergaben eine Gesamtbilanz von -0,23%, was den neutralen Trend des Marktes verdeutlicht.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten bleibt ihre Stimmungslage unmissverständlich positiv.

Das mittelfristige Kursziel für Evonik beläuft sich momentan auf satte 22,44 EUR.

Laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten besitzt die Aktie somit ein Potenzial zur Steigerung um +15,31%. Einige...