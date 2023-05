Evonik: Aktienkursziel liegt bei 23,46 € - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Evonik wurde nach Ansicht der Analysten nicht korrekt bewertet. Das aktuelle Kursziel beträgt 23,46 €, was einem potenziellen Risiko von -18,29% entspricht.

• Am 02.05.2023 verzeichnete Evonik einen Rückgang von -2,84%

• Guru-Rating bleibt bei 3,56

• Die optimistischen Bankanalysten sprechen sich für einen Kauf aus

Gestern sank der Finanzmarktanteil von Evonik um -2,84%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Gesamtrückgang von -1,69% führte.

Der Markt scheint also derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl die Stimmung eindeutig ist und das Kursrisiko groß erscheint (falls die Analyse richtig ist), sind sechs Experten immer noch der Meinung, dass es sich um eine starke Kaufgelegenheit handelt.

Sechs weitere Analysieren empfehlen eine “Kauf”-Empfehlung.

Zehn Experten halten ihre Position neutral und...