Evonik: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 21,42 EUR

Die Evonik-Aktie zeigt sich an den Finanzmärkten aktuell in guter Form. So konnte der Wert am gestrigen Handelstag ein Plus von +1,73% verzeichnen. Im Vergleich zur Vorwoche sammelt die Aktie damit eine Gesamtrendite von +0,71%. Die Analysten sind überzeugt davon, dass hier noch deutlich mehr Potenzial vorhanden ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 21,42 EUR. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von +15,94% im Vergleich zum aktuellen Kurswert. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen auf dem Markt.

Ein Blick auf die Meinung der Analysten zeigt jedoch insgesamt eine positive Tendenz: Knapp 50% sehen die Evonik-Aktie als starken Kauf an oder bewerten sie zumindest positiv mit “Kaufen”. Weitere 9 Experten bleiben neutral und raten zu “Halten”. Nur...