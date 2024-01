Evonik Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Evonik Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,32 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,5 Prozent im Branchenvergleich für Evonik Industries. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,32 Prozent, wobei Evonik Industries um 9,5 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Evonik Industries eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Evonik Industries aktuell bei 18,03 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 16,77 EUR aus dem Handel ging, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -6,99 Prozent aufgebaut wurde. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 17,85 EUR ergibt sich eine Differenz von -6,05 Prozent und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 6,88 Prozent liegt Evonik Industries 2,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent in der Branche "Chemikalien". Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.