Evonik Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Evonik Industries bietet Investoren derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 6,83 %. Im Vergleich zur Branchendurchschnitt von Chemikalien bedeutet dies einen Mehrertrag von 1,62 Prozentpunkten. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Gut" bewertet.

Um die aktuelle Marktsituation zu beurteilen, verwenden Analysten den Relative Strength Index (RSI). Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Für Evonik Industries liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 43,69 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,23, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Evonik Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,51 % erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemiebranche ist dies eine Outperformance von +5,44 %. Auch im Vergleich zum gesamten Materialien-Sektor liegt das Unternehmen 5,44 % über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Evonik Industries. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine positive Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Evonik Industries in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung.