Evonik: Aktie ist laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 21,42 EUR

Die Evonik-Aktie hat am gestrigen Tag an der Börse ein Plus von +1,07% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Zuwachs von +4,38%. Die Stimmung am Markt scheint dementsprechend optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Evonik-Aktie bei 21,42 EUR. Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten würde dies ein Potenzial von +15,97% bedeuten. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Meinung, da sich nach einer positiven Trendentwicklung nur noch etwa die Hälfte der Analysten als optimistisch bezeichnen würde.

6 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. Ein Großteil (9) der Experteneinschätzungen fällt mit “halten” neutral aus und lediglich 4 Analysten raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58.