Evonik Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Evonik Industries wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 31,99 liegt insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 102,49 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Evonik Industries-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,38 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Beim RSI25, welcher auf einer 25-Tage-Basis beruht, ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Somit erhält Evonik Industries eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Evonik Industries 6,88 Prozent, was 1,97 Prozent über dem Mittelwert von 4,91 Prozent liegt. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Evonik Industries in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt zudem eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.