Evonik Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) der Evonik Industries liegt bei 68,35 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Evonik Industries gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 31, was im Vergleich zu anderen Werten in der Chemiebranche unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Evonik Industries daher als unterbewertet eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage als schlecht eingestuft wird, da sie sich jeweils um -5,21 Prozent bzw. -6,36 Prozent davon entfernt.

Insgesamt kann die Aktie der Evonik Industries aus verschiedenen Perspektiven als neutral bis schlecht bewertet werden.