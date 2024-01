Evonik Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifiziert. Für die Evonik Industries-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (34,4) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Evonik Industries führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Evonik Industries beträgt 31, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemikalienbranche unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investment in die Evonik Industries-Aktie bei einer Dividendenrendite von 6,88 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 2,07 Prozentpunkten erzielen. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Evonik Industries bei 18,1 EUR verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,375 EUR und hat damit einen Abstand von +1,52 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von +3,64 Prozent. Der Gesamtbefund lautet daher "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.