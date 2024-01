Evonik Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Evonik Industries liegt der RSI7 aktuell bei 90,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 47,78, was bedeutet, dass Evonik Industries weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität in Bezug auf Evonik Industries, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Evonik Industries damit als "Gut"-Wert eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem KGV von 31,99 ist Evonik Industries deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 97,47 und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Evonik Industries in sozialen Medien berichtet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion fand zudem 6 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt. Daher erhält Evonik Industries eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.