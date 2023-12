Evonik Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Evonik Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +4,76 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -5,58 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Evonik Industries-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, wobei sie ein "Gut"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,1 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Überperformance, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, weist Evonik Industries derzeit eine Dividendenrendite von 6,88 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,26 %. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält Evonik Industries gute Bewertungen in Bezug auf Performance, technische Analyse und Dividende, was auf eine starke Positionierung des Unternehmens im Markt hindeutet.