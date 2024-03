Evonik Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und Meinung über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Evonik Industries wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Evonik Industries von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat auch 9 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Evonik Industries in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite 5,28 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries unter dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien", was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.