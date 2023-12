Evonik Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einsichten in die Beurteilung einer Aktie liefern. Bei Evonik Industries zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Evonik Industries bei 17,435 EUR liegt, was einer Entfernung von -4,1 Prozent vom GD200 (18,18 EUR) entspricht. Dies führt zu einem neutralen Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 17,36 EUR, was wiederum zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Evonik Industries-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt zeigt jedoch gleich viele positive wie negative Signale, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis dieser Daten führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der Branche "Chemikalien" ist die Rendite von Evonik Industries deutlich niedriger. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.