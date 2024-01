Evonik Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Evonik Industries Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 16,855 EUR, was 5,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -6,41 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Evonik Industries derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Der Unterschied beträgt 2,12 Prozentpunkte (6,88 % gegenüber 4,76 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Chemikalien) wird die Evonik Industries Aktie als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,99, was einem Abstand von 67 Prozent zum Branchen-KGV von 98,14 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Evonik Industries langfristig unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht", da auch die Rate der Stimmungsänderung gering ist und kaum Änderungen identifiziert werden können.