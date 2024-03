Evonik Aktie: Was noch aussteht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Handelstage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Evonik Industries daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben in derselben Zeit die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Schlecht"-Richtung zeigen. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Evonik Industries von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Evonik Industries-Aktie ein Durchschnitt von 17,56 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17.955 EUR (+2,25 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (17,21 EUR) zeigt mit einem Abstand von +4,33 Prozent zum letzten Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige charttechnische Analyse. Somit erhält Evonik Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Evonik Industries mit einer Rendite von -8,62 Prozent eine leichte Überperformance von mehr als 2 Prozent. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche von -10,91 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Evonik Industries ebenfalls um 2,29 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating für Evonik Industries in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Evonik Industries-Aktie zeigt einen Wert von 4, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 41,36, was weder Überkauftheit noch -verkauft anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Evonik Industries.