Evonik Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Evonik Industries-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,91 EUR, während der aktuelle Kurs bei 17,07 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 17,61 EUR zeigt mit einer Abweichung von -3,07 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Evonik Industries mit 6,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evonik Industries liegt bei 36,99 und der RSI25 bei 68,17, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.