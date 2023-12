Evonik Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden, und die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Evonik Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Evonik Industries gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt. Dabei gab es 11 positive Tage, einen negativen Tag und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Evonik Industries daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Verkaufssignalen wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Evonik Industries von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Evonik Industries-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 5, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Evonik Industries.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries mit einem Wert von 31,99 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 102,42 in der Chemiebranche. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.