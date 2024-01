Evonik Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Evonik Industries. Laut einer statistischen Auswertung basierend auf historischen Datenmengen gab es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Dies führte zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Evonik Industries aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 31,99 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" liegt das KGV 67 Prozent niedriger, was auf eine günstige Bewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) der Evonik Industries liegt bei 89,71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt dagegen eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt hat sich die Stimmung für Evonik Industries in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung der Aktie von Evonik Industries auf Grundlage der verschiedenen Analysen.