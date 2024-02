Evonik Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries auf 31 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 31,99 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche liegt das KGV von Evonik 65 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung des Titels hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Dies führte zu einer positiven Einschätzung der Aktie durch die Redaktion. Allerdings ergaben statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Trotzdem resultierte eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Evonik Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,85 Prozent erzielt, was 4,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -14,56 Prozent, was bedeutet, dass Evonik Industries aktuell eine Überperformance aufweist und daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Trotzdem zeigt die positive Veränderung der Stimmungsrate eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Evonik Industries daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.