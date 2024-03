Evonik Aktie: Kann das wirklich sein?

Der gleitende Durchschnittskurs der Evonik Industries liegt bei 17,65 EUR, während der Aktienkurs bei 17,275 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,12 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 17,43 EUR, was zu einem Abstand von -0,89 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Alles in allem erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Evonik Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,51 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +5,19 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -16,7 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat Evonik Industries mit einer Rendite von -16,7 Prozent eine Überperformance von 5,19 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Evonik Industries derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Mit einer Differenz von 1,34 Prozentpunkten (6,83 % gegenüber 5,49 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Evonik Industries in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde über die Aktie deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.