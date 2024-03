Evonik Aktie: Jetzt geht’s los!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Evonik Industries festgestellt werden. Daher wird die Aktie aktuell als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 17,61 EUR, während der aktuelle Kurs bei 17,105 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund des Abstands zum GD200 von -2,87 Prozent. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 17,35 EUR, was zu einem Abstand von -1,41 Prozent und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Im Bereich der Dividende weist Evonik Industries derzeit eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie. Bezogen auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries bei 31,99, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 95 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".