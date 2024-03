Evonik Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries liegt derzeit bei 31, was bedeutet, dass die Börse 31,99 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 67 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Die Technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Evonik Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 17,56 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,955 EUR, was einer Abweichung von +2,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividende hat Evonik Industries derzeit eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,04 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Evonik Industries. Es gab neun positive und ein negatives Feedback, und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Evonik Industries daher eine positive Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt.

Insgesamt erhält Evonik Industries von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.