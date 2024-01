Evonik Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Aktie von Evonik Industries hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Evonik Industries daher eine "Gut"-Wertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende weist Evonik Industries mit einer Dividende von 6,88 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,72 %) eine höhere Ausschüttung auf. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Evonik Industries bei 18,08 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,525 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,07 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,87 EUR, was zu einem Abstand von -1,93 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Evonik Industries daher in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier von Evonik Industries auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 90,12 Punkten als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,78, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Evonik Industries gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt eine gemischte Performance zeigt, die jedoch durchaus positive Aspekte aufweist.