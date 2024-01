Evonik Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Evonik Industries. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die statistischen Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein positives Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Evonik Industries. Die Differenz von +1,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 31 für Evonik Industries, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Evonik Industries derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.