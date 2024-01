Evonik Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Evonik Industries-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 34,4 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Evonik Industries-Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Evonik Industries.

Die Anleger-Stimmung bei Evonik Industries in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 2 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Aktuell bietet die Aktie von Evonik Industries eine Dividendenrendite von 6,88 %, was 2,07 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Evonik Industries-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,82 Prozent erzielt, was 2,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.