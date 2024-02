Evonik Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse von Evonik Industries-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,2 EUR nur minimal davon abweicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 17,66 EUR zeigt eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" konnte Evonik Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,85 Prozent erzielen, was 4,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evonik Industries-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch zeigt der RSI25 eine neutralere Bewertung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die technische Analyse deutet also auf eine positive Entwicklung der Evonik Industries-Aktie hin.