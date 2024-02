Evonik Aktie: Es geht auch anders!

Evonik Industries schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt von Chemikalienunternehmen. Mit 6,83 % liegt die Dividendenrendite um 1,62 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,21 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Evonik Industries-Aktie die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Evonik Industries liegt derzeit bei 32,08, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 48,35 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Auf dieser Grundlage erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Evonik Industries beträgt 17,77 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 17,35 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 17,57 EUR weist ebenfalls eine geringe Abweichung von -1,25 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Evonik Industries in Bezug auf trendfolgende Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Evonik Industries in den letzten Wochen. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch stark vernachlässigt wird. Aufgrund dieser Informationen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Evonik Industries in allen analysierten Punkten ein "Neutral"-Rating.