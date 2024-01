Evonik Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Evonik Industries hat eine Dividende von 6,83 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (4,77 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 2,05 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Gut".

In der technischen Analyse wird die Evonik Industries auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" betrachtet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,97 EUR, während der Kurs der Aktie (17,175 EUR) um -4,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen ergab sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,73 EUR, was einer Abweichung von -3,13 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Evonik Industries zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Evonik Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,99 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.