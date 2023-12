Evonik Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries liegt mit 31,99 unter dem Branchendurchschnitt von 102 in der Chemiebranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen preisgünstiger erscheint und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings gab es auch einige Verkaufssignale auf Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Mit einer Dividendenrendite von 6,88 Prozent hat Evonik Industries einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evonik Industries-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Analyse der RSI liefert insgesamt ein positives Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Evonik Industries-Aktie auf der Basis fundamentaler, Anleger- und Dividendenkriterien positiv bewertet wird, während der RSI ein neutral bis positives Rating ergibt.