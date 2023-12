Evonik Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Chemieunternehmen Evonik Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 6,88 Prozent erzielt, was 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Chemikalien", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Evonik Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,82 Prozent verzeichnet. Dies steht im Gegensatz zu ähnlichen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 6,24 Prozent gestiegen sind. Somit liegt Evonik Industries mit einer Underperformance von -7,06 Prozent im Branchenvergleich zurück. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,24 Prozent verzeichnete, lag Evonik Industries um 7,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich wird Evonik Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Chemikalien) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,99 wird die Aktie um 72 Prozent niedriger gehandelt als der Branchen-KGV von 115,41. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz um Evonik Industries zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.