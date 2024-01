Evonik Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die technische Analyse der Evonik Industries-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 18,5 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +2,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 17,62 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Evonik Industries auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmung bei Evonik Industries wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich punktet die Aktie von Evonik Industries mit einer Rendite von -0,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche kann das Unternehmen mit einer Rendite von 4,29 Prozent im letzten Jahr überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 31 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Evonik Industries 31,99 Euro zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung um 69 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV führt.