Evonik Aktie: Aus und vorbei!

Evonik Industries hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,88 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in der Messung der Anleger-Stimmung führt. Die Kommunikation über Evonik Industries in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Der Aktienkurs von Evonik Industries hat in den letzten 12 Monaten um -0,82 Prozent performt, was eine Underperformance von -8,08 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

