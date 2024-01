Evonik Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Stimmung und Diskussion über Evonik Industries in den sozialen Medien haben eine neutrale Bewertung ergeben. Die Diskussion war mittelmäßig aktiv, und es gab nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führte.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat Evonik Industries im letzten Jahr eine Rendite von -0,82 Prozent erzielt, was 3,76 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht ist die kurzfristige Einschätzung der Aktie neutral, da sie derzeit 3,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 1,3 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evonik Industries-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Tage (34,63) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung, der Aktienkurs und die technischen Indikatoren auf ein neutrales Rating für die Evonik Industries-Aktie hinweisen.