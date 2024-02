Evolva Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Evolva von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Evolva-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 56,07. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Evolva.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Evolva bei 3,6 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,626 CHF erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -82,61 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 0,68 CHF einen Abstand von -7,94 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Evolva derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag von 3,5 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich eine Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.