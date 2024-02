Evolva Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Evolva ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, wodurch der Gesamteindruck als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Evolva-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,83 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 CHF deutlich darunter liegt (-83,03 Prozent). Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Evolva-Aktie insgesamt mit einem "schlecht"-Rating versehen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Evolva derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Chemikalien"-Branche (3,59 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Evolva-Aktie eine "schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Evolva-Aktie zeigt auf Basis der letzten 7 und 25 Tage Werte von 46 und 54,18, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "neutral"-Rating für Evolva.

