Evolv Technologies Holdings Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten zwölf Monaten wurden Analystenmeinungen zu Evolv veröffentlicht, wobei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3,54 USD) einem möglichen Anstieg um 69,49 Prozent entspricht. Somit erhält die Evolv-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse der Evolv-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 5,04 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,54 USD weist einen Unterschied von -29,76 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,33 USD erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um -18,24 Prozent davon abweicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Evolv liegt bei 53,06 Punkten und deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, während der RSI25 bei 72,53 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung zur Folge hat.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Evolv eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was insgesamt zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.