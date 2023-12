Evolv Technologies Holdings Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Evolv betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31 Punkte, was darauf hindeutet, dass Evolv weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 28,72, was darauf hindeutet, dass Evolv überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Evolv-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem "Gut"-Rating aus dem letzten Monat führt. Das durchschnittliche Kursziel von 6 USD zeigt ein Potenzial von 24,22 Prozent, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien rund um Evolv zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen in den letzten Wochen. Dies führt zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut". Die Aktie von Evolv wird bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso gibt die Diskussionsintensität keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Evolv-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.