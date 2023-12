Evolv Technologies Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Evolv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,81 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,6 USD auf ähnlichem Niveau, was einer Differenz von -4,37 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,13 USD, was einer Differenz von +11,38 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Evolv-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Evolv. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Evolv wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen von privaten Nutzern in sozialen Medien zeigt, dass Evolv in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Evolv-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Auch innerhalb eines Monats liegen ausschließlich "Gut"-Einschätzungen vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben im Durchschnitt ein Kursziel von 6 USD, was einer möglichen Steigerung um 30,43 Prozent entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist ebenfalls "Gut". Insgesamt erhält Evolv von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.