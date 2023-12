Evolution Petroleum Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Evolution Petroleum weist eine Dividendenrendite von 7,41 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch (28,23 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 20,82 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Evolution Petroleum ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Abweichung von -18,9 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Evolution Petroleum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,06 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,23 liegt. Damit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.